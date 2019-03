🔥 Cartes SD et Micro SD Amazon : 6 cartes mémoires SDXC et Micro SD à ne pas rater

Bons plans Amazon - 6 cartes mémoire à prix cassés

MicroSD Ultra SanDisk 128GB jusqu'à 100Mo/S avec adaptateur SD à 21,60€ au lieu de 37,99€

MicroSDXC Samsung Memory 128 GB EVO Plus jusqu'à 80 Mo/s avec adaptateur SD à 24€ au lieu de 37,81€

MicroSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB jusqu'à 170 Mo/s avec adaptateur SD à 128€ au lieu de 210,99€

Carte SDXC Sandisk Extreme Pro 64 Go jusqu'à 95 Mo/s à 24,99€ au lieu de 31,99€

Carte SDXC Sony Expert Class 64 Go jusqu'à 94 Mo/s à 30,37€ au lieu de 39,99€

Carte SDXC SanDisk Ultra 128 Go jusqu'à 80 Mo/s à 25,99€ au lieu de 42,99€

C'est au quotidien que nos équipes se démènent pour vous proposer les meilleurs bons plans dénichés sur les plus gros sites e-commerçants du Net. Pour vous simplifier le travail de recherche, nous avons à disposition diverses sélections thématiques. Celle d'aujourd'hui s'attarde sur le célèbre site, n°1 de la vente en ligne dans le monde.Le géant américain propose actuellement de belles. Ces petits compagnons sont idéaux pour étendre le stockage de n'importe quel appareil électronique, que ce soit votre smartphone, votre tablette ou même votre PC portable. Sachant à quel point les données gagnent en taille d'année en année, l'usage d'une carte SD ou micro-SD devient presque incontournable à l'heure actuelle. Dans ce cas, autant profiter de prix réduits sur ces mémoires flash bien pratiques !Les offres promotionnelles Amazon ne semblent pas avoir de fin et c'est tant mieux. Grâce à ça, nous pouvons nous assurer régulièrement que vous bénéficiez des meilleurs prix du Net sur vos accessoires Tech.Pour cette, nous vous proposons de jeter un œil du côté des cartes SD et micro-SD. Que vous ayez un budget serré ou que vous cherchiez une large capacité de stockage, vous trouverez ici votre bonheur.Notre plus gros modèle en promo fait pas moins de 400 Go. Il s'agit d'une carte micro SDXC Extreme Pro de chez, qui passe de 210€ à 128€. De quoi bien booster la mémoire d'un PC portable et conserver vos fichiers les plus imposants.Toujours dans le domaine des cartes micro-SD et micro-SDXC, nous avons deux modèles de 128 Go en provenance de chez. Tous deux affichés à moins de 25€, ils seront idéaux pour les petits budgets.Du côté des bonnes vieilles cartes SD, nous vous proposons dude 64 Go. Ces deux cartes SDXC sont affichées respectivement à 25€ et 30€. Vous pouvez réaliser jusqu'à 10€ d'économies par rapport à leur prix habituel proche de 40€.Pour terminer cette sélection de bons plans Amazon, n'hésitez pas à jeter un œil à la carte SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 25,99€ au lieu de 43€. Une bonne affaire pour les personnes en recherche d'une capacité de stockage élevée.