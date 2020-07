Soldes Amazon : excellent prix sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active

Les montres connectées sont désormais bien connues et appréciées des utilisateurs grâce à leurs différentes fonctionnalités autour du sport. C'est précisément sur ce point que Samsung fait fort avec sa Galaxy Active, une smartwatch très complète pour les amateurs de footing, de vélo ou encore de natation.

Elle intègre un capteur cardiaque qui vous permet de surveiller les battements de votre coeur lors de vos différents exercices. Étanche jusqu'à 50 mètres, elle vous permet l'emmener avec vous à la piscine ou à la mer pour quelques longueurs ou n'importe quelle activité nautique. Le logiciel permet le suivi de nombreuses activités, et la Galaxy Watch Active peut reconnaître automatiquement six sports comme la course à pied ou le vélo, sans que vous n'ayez à l'activer depuis l'interface.

Durant le reste de la journée la montre connectée prend également soin de vous en vous permettant de contrôler votre stress ou encore de visualiser vos calories dépensées. Chaque jour vous devrez remplir vos objectifs symbolisés par une jauge à remplie. On se prend très vite au jeu ! La nuit votre Galaxy Watch Active suit votre sommeil et vous donne chaque matin le détail de vos différentes phases de repos.