Soldes Amazon : le clavier sans fil Logitech K400 Plus à 25,48€ au lieu de 44,99€

Grâce au clavier sans fil Logitech K400 Plus, vous avez la possibilité de regarder des vidéos, de naviguer sur Internet ou de discuter avec vos proches depuis votre canapé.



Compact et léger (moins de 500 grammes), le K400 Plus de Logitech est équipé d'un pavé tactile intégré de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres.



Cet accessoire a notamment été conçu pour une utilisation sur les systèmes Windows (7, 8, 10 et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS.

La configuration du K400 Plus est assez simple. Il suffit simplement de brancher le récepteur compact Unifying à un port USB et vous pouvez commencer à profiter de votre système.