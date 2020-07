Le JBL Tune 500BT à prix cassé pour ces soldes d'été chez Amazon !

Ce casque sans fil de type supra-auriculaire est doté de coussinets doux et d'un bandeau rembourré.



Grâce à la technologie Bluetooth et à une autonomie maximale de 16 heures, il est possible de profiter de sa musique préférée pendant une bonne journée, voire la soirée. D'un poids de 115 grammes, vous pouvez le transporter facilement.



Vous voulez passer ou recevoir un appel ? Il suffit de contrôler cette fonctionnalité en un geste rapide avec l'aide d'un bouton et d'un microphone intégrés.