Soldes Amazon : la Kindle Paperwhite passe enfin sous la barre des 100€ !

Vous connaissez probablement la liseuse Kindle d'Amazon, le produit qui a popularisé les livres numériques. Mais connaissez-vous la Kindle Paperwhite ? Cette évolution technique vous propose de nombreuses améliorations pour augmenter sensiblement le confort de lecture, à la fois en intérieur et en extérieur.

Pour ce faire, Amazon intègre dans cette liseuse un écran 300 ppp, offrant des polices d'une très grande précision. Le constructeur indique que l'appareil offre la même qualité qu'une feuille de papier. La luminosité a également été revue avec de nombreux niveaux pour adapter l'éclairage en fonction des conditions lumineuses de la maison. Vos yeux sont reposés lorsque vous êtes dans une pièce sombre et à l'inverse vous ne verrez aucun reflet en plein soleil.

Pour le stockage, Amazon propose un espace disque disponible de 8 Go, ce qui permet d'ajouter des milliers de livres à la liseuse. Pour les télécharger, rien de plus simple ! La Kindle Paperwhite est connecté au Wi-Fi de la maison et vous accédez directement depuis l'écran au Kindle Store, la boutique d'Amazon dédiée aux livres numériques. Cliquez sur l'ouvrage que vous souhaitez consulter, réglez votre commande grâce à la carte bancaire associée à votre compte Amazon et le tour est joué !