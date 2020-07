Soldes : les écouteurs Bluetooth Aukey à seulement 33,99€

En effet, ces écouteurs conçus par Aukey sont extrêmement légers et résistants aux éclaboussures ainsi qu'à la transpiration. Ils sont donc parfaitement optimisés pour les utilisateurs sportifs. Dans le but d'améliorer encore plus l'ergonomie, chaque oreillette est pourvue d'un bouton multifonctions depuis lequel vous avez la possibilité de gérer la lecture des pistes, les appels et même d'enclencher les assistants vocaux. Pour finir, l'autonomie peut atteindre une journée complète via le boîtier de charge inclus.