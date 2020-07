Amazon Music Unlimited : 3 mois gratuits pour les nouveaux abonnés

Si vous le voulez bien, passons aux principaux avantages du service Amazon Music Unlimited.



Amazon Music Unlimited est une plateforme de streaming musical qui permet d'écouter plus de 50 millions de titres accessibles en illimité et surtout sans publicité. Il est possible d'utiliser le service depuis les terminaux comme le PC, la tablette et le smartphone. Le service offre aussi la possibilité de télécharger les musiques pour profiter du mode hors connexion.



Par l'intermédiaire de l'assistant vocal Alexa, les clients Amazon Music Unlimited peuvent contrôler leur musique par la voix.