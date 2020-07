Grosse réduction de 44% sur le casque Bluetooth JBL Tune 500BT chez Amazon

Amazon est une nouvelle fois aux commandes de cette promotion qui ne devrait pas s'éterniser. Ainsi, faisons rapidement le tour des modalités en précisant que la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine. La garantie de base est valable pendant deux ans pour tout le monde. Le produit en question est disponible en plusieurs coloris, mais le prix changera selon votre choix. C'est pour cela que nous allons nous attarder sur ce beau casque blanc.

Rappelons que ce JBL Tune 500BT est un modèle sans fil qui se connectera via la technologie Bluetooth à tous vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette….). Le son obtenu sera à la fois précis, détaillé et immersif grâce à la puissance de ce casque. Autre aspect important, il vous permettra de prendre des appels grâce au microphone intégré de grande qualité. Il est même compatible avec les assistants vocaux Siri et Google Now.