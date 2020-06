Une carte mémoire microSDXC 128 Go et son adaptateur SD à prix choc

La carte mémoire conçue par le constructeur SanDisk (référence du modèle SDSQXCY-128G-GN6MA) est idéale pour étendre la mémoire des smartphones, des caméras d'action et des drones avec un faible stockage interne.

Elle dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Homologuée A2, il est possible de bénéficier de performances applicatives rapides sur smartphone.



Le petit accessoire de 4,54 grammes seulement est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).