Amazon Music Unlimited gratuit pendant 3 mois pour les French Days

Amazon Music Unlimited n'est pas forcément le service le plus connu dans la galaxie de produits proposés par le géant du e-commerce. Et oui, Amazon est aussi un acteur du streaming et pas des moindres, avec une plateforme qui accueille aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'abonnés.

Amazon Music Unlimited vous propose un accès complet et sans restrictions à un grand catalogue de morceaux. On compte environ 60 millions de titres, des dernières nouveautés aux classiques intemporels que l'on peut réécouter en boucle.

Amazon vous propose un moteur de recherche pour trouver vos titres préférés mais également une sélection thématique pour jouer les bons titres selon l'occasion. Vous faites un grand ménage dans votre appartement ou dans votre maison ? Il y a une playlist pour vous motiver. La nuit tombe et vous souhaitez pour détendre au fond du canapé ? Les équipes d'Amazon ont pensé à vous avec des sélections de morceaux chill. Et ce ne sont que quelques exemples, tant l'offre en la matière est riche.