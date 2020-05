French Days : 5 offres Amazon à saisir avant minuit !

Il est temps de nous replonger dans une toute nouvelle sélection pour découvrir plusieurs produits Amazon actuellement disponibles à prix réduit durant les French Days 2020.

Commençons par le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 208€. Avec son design très soigné, cet exemplaire devrait vous plaire instantanément. La version en promotion embarque un écran 6,53 pouces, un processeur MediaTek Helio G90T5, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Les performances sont bien au rendez-vous. Les photos sont aussi très correctes grâce au quadruple capteur 64 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels placé à l'arrière. Enfin, l'autonomie est énorme puisque la batterie embarquée tiendra sans aucun problème pendant deux journées complètes.

Nous continuons notre chemin avec l'enceinte sans fil Ultimate Ears Boom 2 Lite à 59€. Elle offre un son immersif à 360° une fois connectée à un appareil en Bluetooth. La qualité sonore sera excellente sur vos morceaux préférés.

Cet exemplaire est étanche puisqu'il peut résister 30 minutes à un mètre de profondeur. La portée du Bluetooth est estimée à 30 mètres et la batterie est capable de tenir une quinzaine d'heures. Enfin, en téléchargeant l'application gratuite sur votre mobile, vous aurez accès à plusieurs commandes inédites.

Voici les AirPods Pro à 239€. Ces écouteurs possèdent la technologie de réduction de bruit active pour un son toujours plus immersif. À l'inverse, le mode transparence vous permettra de suivre une conversation facilement même si les écouteurs sont toujours placés dans vos oreilles.

Apple a créé un modèle très robuste qui s'adapte à tous les usages. Grâce à leur légèreté, les AirPods Pro vous suivront durant votre sport sans jamais se montrer encombrants. Les commandes vocales avec Siri sont logiquement de la partie et l'autonomie peut atteindre jusqu'à 24 heures de temps via le boîtier de charge inclus.

Désormais, mettons en lumière l'enceinte Bose Soundlink Mini Bluetooth Speaker II à 119,99€. Vous pourrez compter sur un son puissant et des basses profondes avec ce modèle. La connexion sans fil s'effectuera en un clin d’œil via des commandes vocales intuitives. Jusqu'à huit appareils pourront être mémorisés en même temps.

Comme vous avez pu le remarquer, cette enceinte affiche également un design très réussi. Elle est aussi robuste pour pouvoir être utilisée en extérieur. Un microphone a même été intégré pour passer des appels et l'autonomie avoisine les 12 heures.

Enfin, cette sélection va s'achever sur le smartphone Samsung Galaxy A10 proposé à 131,77€. Son grand écran de 6.2 pouces est plutôt plaisant à regarder. Les performances sont dans la moyenne avec le processeur Exynos 7884, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go.

Il s'agit d'un mobile d'entrée de gamme fait pour les débutants et/ou les utilisateurs occasionnels. Nous pouvons tout de même apprécier l'autonomie très élevée qui pointe à deux journées. Une belle promo pour se faire plaisir sans se ruiner.