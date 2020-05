French Days : la carte microSD Transcend 256Go à prix cassé

À l'heure où nous rédigeons cet article, la promotion de la carte microSD peut faire l'objet d'une offre temporaire ou d'une vente flash et ne peut donc être plus valable. Comme vous l'aurez compris, il est conseillé de ne pas trop tarder pour pouvoir en profiter.

Idéale pour les smartphones et tablettes disposant d'une faible capacité de stockage, la carte est conforme aux normes UHS-II U3 et V30 (pour une capture vidéo 4K) et fournie avec un adaptateur SD.

Avec une mémoire de 256 Go, vous possédez la capacité nécessaire pour prendre de plus en plus de photos et surtout de la vidéo en Full HD. L'accessoire embarque des vitesses de lecture/écriture respectives jusqu'à 95 Mo/s et 45 Mo/s.

La carte microSD a été conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles. Grâce à la norme IPX7, elle peut résister à une immersion dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes et aux températures extrêmes de -25°C à 85°C.