Amazon Prime Day : les meilleurs bons plans high-tech ce mercredi matin

Devenus de plus en plus populaires au fil des années, les plus grands événements e-commerce comme Amazon Prime Day ou encore le Black Friday pour ne citer qu'eux, nous surprennent chaque année avec des offres toujours plus agressives. Et si chaque année, nous semblons nous habituer à l'ampleur que peuvent prendre ces événements "shopping" à travers le monde, il semblerait que cette édition du Prime Day soit d'ores-et-déjà celle de tous les records.

Le géant américain du e-commerce a coutume de dire que chaque nouvelle édition du Prime Day, surpasse celle du Back Friday de l'année précédente. Un adage qui semble encore plus vrai en 2020 ! En effet, si le Black Friday reste le moment le plus attendu pour faire de bonnes affaires, son premier challenger le Prime Day semble réduire l'écart année après année. En seulement 5 ans d'existence, le Prime Day s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du e-commerce dans le monde. Cette édition 2020, malgré un contexte très compliqué avec la situation sanitaire mondiale, ne déroge pas à la règle et s'avère être une année que l'on peut déjà qualifier d'exceptionnelle, après seulement une journée de Prime Day.

Depuis hier, des milliers de promotions sur le high-tech ont littéralement envahie le site de vente en ligne sur des produits très recherchés par les internautes. Pas de fausses promesses, ou de bons plans qui n'en sont pas vraiment ! Amazon a frappé un grand coup en proposant des offres sur les smartphones, les PC portables, les tablettes, les casques et écouteurs sans fil, les SSD, etc… Un véritable déluge de bons plans sur les marques les plus prestigieuses comme Apple, Samsung, OnePlus, Sony, Xiaomi ou encore LG. Et que dire des réductions avoisinant en moyenne les 30% et pouvant atteindre jusqu'à moins 50% sur certaines références.

Après une première journée plus que généreuse, Amazon est loin de ralentir la cadences et propose déjà depuis tôt ce matin, de nouveaux prix cassés ou des réductions plus fortes sur les produits en promotion de la veille. Il ne vous reste désormais plus qu'une poignée d'heures pour profiter des meilleures offres du Prime Day. Profitez-en pour faire vos premiers achats de Noël, c'est le parfait moment !