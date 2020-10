Amazon Prime : pourquoi y souscrire juste avant le Prime Day ?

Amazon Prime vous propose également de nombreux avantages à commencer par la livraison gratuite et prioritaire sur l'ensemble de vos commandes. Oubliez ces maudits frais de port qui alourdissent la facture de vos différentes commandes. En étant abonné Prime, vous êtes surs d'être livrés en 24 à 48H directement chez vous ou en point relais. Et ce sans dépenser un centime de plus.

Autre service proposé dans l'abonnement Prime : le streaming avec Prime Video. La plateforme est de plus en plus populaire chez les amateurs de films et de séries et propose des programmes de qualité, récompensés par plusieurs prix prestigieux. On peut citer The Boys, Tales from the Loop ou encore The Marvelous Mrs Maisel parmi les programmes phares de la plateforme sans compter la très attendue série Le Seigneur des Anneaux qui arrivera prochainement sur les écrans ou encore le catalogue de films hollywoodiens et français qui ne cesse de s'enrichir. Vos soirées TV seront désormais bien remplies avec cette offre incluse dans votre abonnement Prime.

Prime Gaming est un service que vous connaissez probablement mieux sous son ancien nom Twitch Prime. En effet, Amazon est propriétaire de la célèbre plateforme de streaming et vous propose un accès privilégié en tant que membre Prime avec des badges exclusifs et différentes options. Vous pouvez également accéder à de nombreux titres chaque mois, offerts gratuitement, ou des skins et goodies à récupérer grâce à votre abonnement. Le meilleur bon plan pour les gamers !

Enfin les mélomanes peuvent également accéder à une partie du catalogue d'Amazon Music, le service musical du géant américain grâce à Prime Music. Ce sont deux millions de titres qui sont disponibles gratuitement depuis votre smartphone, tablette ou votre enceinte Alexa, sans surcout. Idéal pour une virée en voiture ou pour vous détendre lors d'une journée à la maison et là encore tout est compris dans votre abonnement.