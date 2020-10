Bon plan : les écouteurs Apple AirPods Pro encore en baisse chez Amazon

L'ergonomie des AirPods Pro n'est plus à prouver tant ils sont simples à utiliser. En effet, un unique capteur-pression situé sur l'oreillette permet d'activer les différents modes. Le confort est au rendez-vous via les embouts en silicone disponibles en trois tailles pour épouser parfaitement la forme de votre oreille. Il faut aussi savoir que ce modèle résiste aux éclaboussures et à la transpiration. Enfin, l'autonomie atteint 4h30 et peut même grimper jusqu'à 24 heures grâce au boîtier de charge inclus.