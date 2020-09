French Days Amazon et Cdiscount : le TOP des offres high-tech ce dimanche

Si Amazon semble cette année encore dominer les débats dans cette édition d'automne des French Days, Cdiscount n'en reste pas à moins un très sérieux concurrents avec de vrais avantages à faire valoir.

En effet, le site e-commerce bordelais bénéficient comme Amazon d'un catalogue produits très profonds sur une très grand nombre de thématiques. Sur l'univers du high-tech, Cdiscount propose les catégories suivantes :



En plus de cette profondeur de catalogue, Cdiscount propose via sa marketplace des prix les plus bas possibles, positionnant le site de vente en ligne comme l'un de ceux pratiquant les prix les plus agressifs dans l'Hexagone.

Enfin, le programme de Cdiscount à volonté disponible sur une grande partie des produits vendus sur le site permet aux acheteurs en ligne de profiter de nombreux avantages comme la livraison en express gratuite et illimitée, le cash-back ou encore un service client dédié.

Trois arguments de poids qui font du site bordelais, un véritable challenger au géant Amazon.