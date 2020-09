French Days : J-5 avant le Black Friday à la française

Véritable prélude aux événements e-commerce de la fin d'année, les French Days sont le parfait moment pour faire ses premiers achats en profitant de prix réduits sur un grand nombre de produits high-tech. Mais à quoi s'attendre du côté des promos pour cette édition d'automne des French Days 2020 ?

Comme pour chaque animation commerciale de ce type, les smartphones se hissent bien évidemment sur la première marche du podium dans la catégorie des produits les plus recherchés. Qu'il s'agisse de marque premium comme Apple, Samsung ou encore Huawei ou de smartphones plus abordables comme chez Xiaomi ou OnePlus, les bons plans et promotions devraient être légion !

Quelques semaines après la rentrée, les PC portables et Ultrabook sont également très convoités. Etant donné le contexte sanitaire encore instable, la recours au télétravail pour inciter certains à s'équiper d'un nouvel ordinateur pour travailler à distance. Gardez l'œil ouvert sur les bons plans Clubic pour vous préparer au mieux sans vous ruiner !

Pour les amateurs de musique, les casques et écouteurs Bluetooth feront probablement partie des incontournables bons plans à saisir durant cet événement. De quoi trouver des promotions immanquables chez Apple avec les célèbres Airpods, Beats, Bose ou encore Sony.

Grosse sortie de cette fin d'année, les consoles Next Gen' seront également à surveiller de près. Si la Playstation 5 est d'ores-et-déjà en rupture de stock, les jeux et accessoires pourraient profiter de quelques promotions intéressantes. Il en est de même avec le lancement imminent de précommande de la Xbox Series X.

Enfin, qui dit console de jeux dit forcément Smart TV ! Rien de mieux qu'une TV récente pour profiter pleinement de votre nouvelle console Sony ou Microsoft. Ces French Days pourraient bien nous réserver quelques belles surprises du côté des TV 4K avec des prix réduits pour l'occasion.