Bon plan Switch : Super Mario 3D World + Bowser's Fury Nintendo Switch

Si vous choisissez d'effectuer la précommande chez Amazon, sachez que vous recevrez le jeu gratuitement à domicile. De plus, le site américain appliquera toujours le prix le plus bas à cet article. Parfois, le tarif baisse encore entre le moment où vous avez passé la précommande et l'expédition. Vous serez donc débité à hauteur du montant le plus faible qui aura été affiché sur le site avant la sortie du jeu. Maintenant, place au contenu de ce Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Initialement sorti en 2013 sur Wii U, ce titre permet d'incarner Mario, Luigi, la princesse Peach ou encore Toad pour sauver le royaume des Libella. Nos héros ont accès à plusieurs costumes leur permettant de se transformer en chat pour s’agripper partout et griffer les ennemis. Il est également possible de se dédoubler avec la double cerise. Et la bonne nouvelle, c'est que cette aventure peut s'apprécier à plusieurs.