La carte SanDick microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à moins de 75€

Tout d'abord, évoquons les modalités importantes à prendre en compte avant de passer à la caisse. Ainsi, la livraison à domicile et le retrait de la commande dans un point relais sont offerts. La garantie sur cet article est même valable à vie. Vous n'aurez donc pas à vous inquiéter si vous deviez rencontrer un dysfonctionnement sur la carte. Maintenant, place à ses caractéristiques techniques.

Cette carte SanDisk microSDXC dispose d'un espace de stockage de 256 Go. Elle peut donc accueillir des dizaines de jeux vidéo sans le moindre problème. Il est également possible d'y stocker des captures d'écran de vos titres favoris. Sachez aussi que le taux de transfert peut grimper jusqu'à 100 Mo/s. Ce périphérique peut donc charger les jeux stockés plus rapidement.