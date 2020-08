L'excellent bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 en baisse chez Amazon !

Le Xiaomi Mi Band 5 est un bracelet idéal pour tous ceux souhaitant se remettre au sport à l'occasion de la rentrée. Ce petit accessoire, très discret et léger, n'en est pas moins un concentré de technologie. Il propose un écran tactile OLED de 1,1 pouce, très lumineux.

Le bracelet vous permet de suivre 11 activités sportives au total, parmi les plus populaires comme la course à pied, le vélo ou encore la natation. En effet, l'accessoire connecté est étanche jusqu'à 50 mètres pour vous accompagner à la piscine comme sous la douche. Le bracelet d'activité compte également votre nombre de pas et le nombre de calories consommé au cours de la journée.

Sous le capteur on retrouve un capteur qui analyse en permanence votre fréquence cardiaque tout au long de la journée mais aussi lors de vos entrainements. Le Xiaomi Mi Band 5 peut également évaluer le niveau de stress pour inviter son porteur à prendre un peu de temps pour lui.