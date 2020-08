Le pack d'enceintes Logitech Z623 avec caisson de basse à prix cassé chez Amazon !

Que ce soit pour écouter de la musique, regardez un bon film ou pour se mettre dans l’ambiance d’un jeu vidéo, il faut soigner la partie audio de votre configuration. Avec le système de haut-parleur 2.1 Z623 de Logitech, vous accédez à une très bonne qualité audio, le tout sans vous ruiner grâce au petit prix proposé par Amazon en ce moment.

Le pack Logitech Z623 est certifié THX, Dolby et DTS et développe une puissance maximale de 400 watts. Il dispose d’entrée jack 3,5“ et RCA pour simplifier les connexions. Il est compatible avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre console type XBOX, PlayStation. Redécouvrez la bande-son de vos jeux préférés avec le caisson de basse, ou l’ambiance si particulière de certains films à suspense où la moindre porte qui claque vous fera sursauter.