🔥 Les Jours Malins AliExpress : Top 3 des meilleurs bons plans

Samsung Galaxy S10 + à partir de 676,98€

Huawei Honor 8X à partir de 130,73€

Xiaomi Airdots Pro à partir de 42,72€

En plus des promotions mise en place durant les Jours Malins, AliExpress vous propose aussi deux codes de réductions pour économiser quelques deniers en plus. Si le total de votre panier dépasse les 35 euros, vous pourrez entrer le codeet ainsi bénéficier de 5 euros de remise supplémentaires. Si votre panier dépasse les 70 euros, le codevous fera lui économiser 10 euros sur le total de vos achats. Une petite réduction supplémentaire fort sympathique.Retrouvez tous les bons plans Aliexpress pour lesPour commencer cette nouvelle sélection consacrée au Jours Malins d'AliExpress, nous vous proposons de découvrir une bien belle ristourne sur le Galaxy S10 +, qui perd environ 15% de sa valeur pour tomber à 676,98 euros pendant les deux prochains jours. Il s'agit là du tarif pour le modèle de base, mais vous pourrez opter pour des versions un peu plus gonflées en stockage à condition d'y mettre le prix. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous pourrez aussi bénéficier de trois cadeaux en commandant ce téléphone : un chargeur sans fil, un film d'écran anti-empreinte digitale, et une coque aux mêmes propriétés.Le Galaxy S10 + de Samsung est un téléphone grand format équipé d'une dalle AMOLED infini de 6,4 pouces doté d'une définition de 3040 par 1440 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur Snapdragon 855 cadencé à 2,7 GHz supporté par 8 Go de Ram, et un GPU Mali-G76 pour couronner le tout. Il dispose aussi d'une batterie très solide avec 4100 mAh au compteur, et compatible avec la charge sans fil rapide. Il possède en outre deux appareils photos. Le premier en façade peut compter sur un capteur 10 + 8 Mp, tandis que celui situé à l'arrière est doté d'un triple capteur 12 + 12 +16 Mp.Et l'on continue sur les smartphone avec une très jolie promotion sur le Huawei Honor 8X qui voit son prix baisser de 21% pour atteindre les 131,73 euros. Sachez qu'il s'agit là du prix le plus bas que vous pourrez obtenir pour ce terminal durant les Jours Malins d'AliExpress. Vous pourrez toutefois sélectionner diverses options, au niveau des couleurs ou du stockage de votre Honor 8X, en échange de quelques euros supplémentaires. A vous de voir quel modèle vous sied le mieux, sachant que le prix le plus haut plafonne à 252,83 euros.Le Honor 8X est un terminal Android équipé d'un écran IPS LCD de 6,5 pouces à la définition de 2340 par 1080 pixels. Pour le faire fonctionner, il peut compter sur un processeur Kirin 710, un GPU Mali-G51 M et 4 Go de RAM. Côté stockage, la version de base se contente de 64 Go, qu'il sera possible d'étendre grâce au port microSD. De manière assez classique, ce Honor 8X est équipé de deux appareils photos : un frontal à 16 millions de pixels, et un dorsal à 20 + 2 millions de pixels.Pour terminer cette petite sélection spéciale bon plans Jours Malins AliExpress, nous vous invitons à aller regarder la promotion consacrée aux Airdots Pro de chez Xiaomi. Il s'agit de petits écouteurs sans fil semblables aux AirPods d'Apple, qui tombent pendant cette session de promo à 42,72 euros, soit une économie de 23% par rapport à leur prix normal. Sachez enfin que vous pourrez choisir depuis quel entrepôt partiront vos écouteurs, et que l'Espagne ou la Pologne vous assureront une livraison plus rapide.Les AirDots de chez Xiaomi sont donc de petits écouteurs intra-auriculaires sans fils. Equipés de haut-parleurs de 7 mm en néodyme fer de bore magnétique et doté d'un diaphragme plaqué de titane, ils assureront une qualité de son particulièrement élevée. En sus de leur connexion Bluetooth, ces écouteurs peuvent compter sur une réduction active du bruit pour vous permettre de profiter pleinement des morceaux que vous écoutez. Pour ne rien gâcher, ces écouteurs bénéficient de contrôles tactiles directement depuis l'oreillette, tandis que la boite de rangement fait aussi office de station de chargement pour que vous ne tombiez jamais en panne au mauvais moment.Deux jours, c'est très court, surtout lorsque l'on voit l'ampleur du catalogue d'AliExpress. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir découvrir les promotions que nous avons sélectionnées sur la page dédiées à AliExpress.Retrouvez tous les bons plans Aliexpress pour les