L'assistant vocal Lenovo Smart Display 8 disponible à prix choc

Un écran connecté à votre écoute

Un assistant à moins de 70 €

Comme son nom l'indique, le Smart Display 8, fabriqué par Lenovo, est un écran connecté. Il s'agit donc premièrement d'un dispositif d'affichage tactile de 8 pouces, supportant une résolution de 1280 x 800 pixels. Mais il est également doté de deux haut-parleurs, ce qui s'avérera pratique lorsque vous souhaiterez regarder des films ou des vidéos depuis votre équipement.Mais, puisqu'il est « smart », l'accessoire est également connecté à Internet. Il sera donc en mesure de vous donner des informations, la météo ou les itinéraires de vos futurs déplacements. Et pour lui demander ces renseignements, rien de plus simple : vous n'avez qu'à lui parler. Le Smart Display intègre en effet Google Assistant et pourra donc obéir à votre voix, et ainsi contrôler les autres équipements connectés de votre maison.Vous pouvez, par exemple, lui demander d'appeler un de vos contacts. Et grâce à la webcam intégrée, vous aurez alors la possibilité de lui parler en visioconférence. Une façon de garder le lien avec vos proches, notamment ceux situés à plus de 100 km de chez vous.Si ces atouts vous ont convaincu(e), alors n'hésitez plus. Et si vous souhaitez bénéficier du meilleur prix, nous vous conseillons de passer commande chez Boulanger. Le site de l'enseigne vous propose en effet le Smart Display 8 à seulement 69,99 €. Cela équivaut à une remise de 61 % sur le tarif habituellement pratiqué.De plus, Boulanger pourra vous livrer gratuitement votre écran connecté. En revanche, attendez-vous à des délais allongés pendant cette période encore incertaine.Le Lenovo Smart Display embarque un assistant vocal performant au sein d'un écran connecté. Pour moins de 70 €, vous pouvez donc vous procurer un accessoire intelligent, qui vous obéira au doigt et à la voix.