Bon plan PC portable : 100€ remboursés sur le Honor MagicBook (via ODR)

Une offre de remboursement de 100 euros sur l'achat du MagicBook

Tout ce qu'il faut savoir sur le laptop de Honor

C'est donc sur le site Boulanger qu'il est possible de se procurer en promotion le MagicBook sous les 500 euros. Affiché à 599,90 euros, le PC portable de la marque Honor voit son prix baisser à 499,90 euros ; soit une remise de 100 euros via une ODR valable jusqu'au 31 mai 2020. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici Concernant les frais de port, ils sont gratuits pour un retrait du produit en magasin Boulanger.Disponible dans un coloris gris ou argenté, le Honor MagicBook est équipé d'un écran FHD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256Go en SSD. La batterie intégrée de 56Wh permet à l'ordinateur d'avoir une autonomie allant jusqu'à 9 heures 30 ; ce qui est assez pour tenir la journée.Pour la connectique, on retrouvera 1 port USB 3.0 (type C), 1 sortie HDMI, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0 et 1 sortie casque.Si vous voulez plus d'informations sur la machine, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Honor MagicBook qui a obtenu une très bonne note de la part de la rédaction Clubic.