Bon plan TV : 150€ remboursés sur la Smart TV QLED TCL 4K UHD 55"

150€ remboursés sur l'achat d'une Smart TV TCL

Les points forts du téléviseur

C'est donc sur le site Boulanger où il est possible de se procurer la Smart TV QLED TCL 4K UHD 55C815 de 55 pouces.Affiché à 799 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 649 euros ; soit une remise de 150 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 août 2020.Pour profiter de l'ODR, vous devez vous inscrire sur le site de TCL (avant le 15 septembre 2020 inclus) et sélectionner l'offre en question. À l'issue de cette étape, vous devez remplir un formulaire de participation et inclure les éléments prouvants votre achat. Si votre dossier respecte les conditions de l'offre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai maximum de 10 semaines.Fourni avec une barre de son Dolby Atmos, le TCL 4K UHD 55C815 est notamment équipé d'un écran 4K UHD de 55 pouces (diagonale de 139 cm, résolution 3840 x 2160 pixels), de la technologie HDR et d'un assistant vocal.Côté connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0, 1 sortie optique, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet.Grâce à l'intégration du Wifi et surtout du système Android TV, l'appareil vous permet d'installer et d'utiliser une multitude d'applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Youtube.