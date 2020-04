Antivirus McAfee 2020 Total Protection (licence 5 Appareils) à moins de 10€

La sécurité optimale !

Protégez vos données

C'est le géant américain Amazon qui héberge cette grosse réduction. Les modalités ne sont pas bien compliquées puisque la clé de licence d'un an vous sera directement envoyée par mail. Vous pourrez également y accéder en passant par la bibliothèque de logiciels sur votre compte Amazon. Notez tout de même que ce produit n'est pas remboursable et qu'il est uniquement disponible pour les clients situés en France. À présent, passons aux spécificités de l'antivirus.Ainsi, cette licence McAfee peut protéger jusqu'à cinq appareils pendant un an. Elle fonctionne sur PC, Mac et même sur smartphones (iOS comme Android). Cet antivirus protégera vos machines face aux virus et autres logiciels malveillants, ransomware, logiciels espions, programmes indésirables et bien plus encore. Un filtrage antispam est même de la partie pour bloquer tous les messages suspects qui pourraient arriver dans votre boite de réception.McAfee est également idéal pour assurer l'intégrité de tous les fichiers stockés sur vos différents appareils. En effet, la technologie File Lock vient garantir la confidentialité de vos données grâce à un système de mot de passe et de chiffrement. De plus, la fonctionnalité True Key vous permettra de vous connecter en reconnaissant votre visage ou bien l'empreinte digitale. Enfin, un support est inclus avec cet abonnement. Des conseillers vous répondront par téléphone, chat ou en ligne.L'antivirus McAfee est extrêmement complet. Il garantira une sécurité optimale à tous les niveaux pendant un an. Dépêchez-vous de saisir cette bonne affaire puisqu'elle disparaîtra ce mardi 28 avril à minuit. C'est le moment ou jamais !