Le vidéoprojecteur Acer Home Cinéma à prix cassé (code promo exclusif)

Le vidéoprojecteur Acer à moins de 350€

Un vidéoprojecteur Full HD portable

La Team Clubic Bons Plans vous invite à aller sur Acheter sur Google où la plateforme commerciale vous permet de faire des économies sur le Acer H6522ABD, via le vendeur Boulanger.Commercialisé à 499,99€, le vidéoprojecteur voit son prix baisser à 449,99€ ; soit 50€ de remise grâce au coupon AVRIL1 qui est à cocher lors de l'étape du panier. Le code promo est valable jusqu'au dimanche 26 avril 2020 inclus.De plus, une remise supplémentaire de 100€ se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement qui court jusqu'au 31 mai 2020. Le prix de revient est alors de 349,99€. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici Pour information, les frais de port sont offerts pour toute livraison en magasin Boulanger du vidéoprojecteur.Proposé dans un coloris blanc, le Acer H6522ABD est un vidéoprojecteur portable équipé d'une résolution Full HD en 1920 x 1080 px, du format 4/3, d'un rapport de contraste de 10 000:1 et d'une luminosité de 3500 Lumens. La lampe de l'appareil dispose d'une durée de vie de 20000 heures.Pour les dimensions, le vidéoprojecteur mesure 31.3 x 11 x 24 cm et pèse 2,8 kg. Du côté de la connectivité, on retrouvera essentiellement un port HDMI, un port VGA, une entrée audio et une sortie audio.