Bon plan VPN : profitez de l'offre limitée du VPN HMA à 2,99 €/mois

Pourquoi Clubic recommande le VPN HMA ?

Pas de logs des adresses IP ni des activités en ligne pour un anonymat total

Couvre jusqu'à 5 appareils simultanément

Disponible sur PC, Mac, Android, iOS et Linux

Test HMA : découvrez notre avis sur : découvrez notre avis sur HMA

Un VPN très protecteur

Un bon plan avec une remise de 73 %

HMA est en réalité le fournisseur VPN que l'on appelait autrefois « HideMyAss! ». S'il a opté pour un nom plus court et plus consensuel, il n'a rien perdu de ses qualités. Au contraire même, puisque la solution repose sur une infrastructure robuste, disposant de serveurs dans plus de 190 pays ! Et si vous avez peur de ne pas sélectionner la meilleure configuration, rassurez-vous : l'outil saura le faire pour vous. Il pourra automatiquement choisir le serveur vous offrant les meilleures performances.Par conséquent, vous lèverez facilement les barrières géographiques qui jonchent le web, et ce, sans perdre en vitesse de connexion. De plus, vous évoluerez sans crainte d'être repéré(e), grâce à une myriade de dispositifs assurant votre anonymat. Ainsi, vous pourrez, par exemple, semer aisément les trackers publicitaires, en changeant régulièrement votre adresse IP.Par ailleurs, la solution s'appuie sur des protocoles hautement sécurisés et sur un chiffrement solide. La notion de protection fait ainsi partie inhérente de l'outil, qui a d'ailleurs été racheté par la société Avast en 2016. Néanmoins, vous garderez la main sur le VPN, à l'aide de la fonction « Split-Tunneling », qui vous permet de choisir quelles applications passent par HMA et lesquelles le contournent.Malgré ce panorama complet de fonctions, la solution reste très abordable. Mais pour bénéficier du meilleur prix, nous vous recommandons de vous engager sur 3 ans. Car, dans ce cas, votre abonnement vous reviendra à seulement 2,99 €/mois. Une véritable aubaine, puisque cela correspond à une réduction de 73 % par rapport au tarif ordinaire !De plus, avec un seul compte, vous pouvez installer la solution sur un nombre illimité d'appareils, sachant que HMA est compatible avec la grande majorité des OS du marché. La seule restriction concerne le nombre de connexions simultanées : le VPN pourra en gérer cinq à la fois, pour un abonnement.Le VPN HMA constitue une solution pertinente pour votre activité en ligne, grâce à un éventail étendu de fonctionnalités. Et c'est aussi la bonne affaire du moment !