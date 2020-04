Offre flash : un vidéoprojecteur Acer à prix choc (via ODR) 🔥

100 euros de réduction sur le Acer H6522ABD

Les caractéristiques principales du vidéoprojecteur

C'est donc sur le site de Boulanger qu'il est possible d'acheter le Acer H6522ABD à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros.La remise de 100 euros se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 mai 2020. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici Pour information, les frais de port sont offerts pour toute livraison à domicile de l'appareil.Disponible dans un coloris blanc, le Acer H6522ABD est un vidéoprojecteur disposant d'une résolution Full HD (1920 x 1080 px), du format 4/3, d'un rapport de contraste de 10 000:1, d'une luminosité de 3500 Lumens et d'une lampe avec une durée de vie de 20000 heures.Côté dimensions, le vidéoprojecteur mesure 31.3 x 11 x 24 cm et affiche un poids de 2,8 kg. Enfin, pour la connectivité, on retrouvera notamment un port HDMI, un port VGA, 1 entrée audio et 1 sortie audio.