Vente privée électricité et gaz : moins 20% par rapport au tarif réglementé

Économisez et passez à l'énergie verte

De l'énergie en continu

Ainsi, l'offre Mega vous garantie une réduction de -20% sur le gaz et l'électricité pendant un an. De son côté, l'abonnement ekWateur vous fera économiser -14% sur deux ans. Vous serez donc bien en dessous du tarif réglementé que les clients peuvent découvrir sur leurs factures. Notez bien que cette remise est valable pour tout le monde, pour toutes les puissances de compteur. Les démarches pour la souscription peuvent être exclusivement réalisées en ligne ou bien par téléphone. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas engagé et le fournisseur assure qu'il n'y aura aucune coupure intempestive.Le véritable atout de cette offre vient du fait qu'elle vous alimentera à 100% en énergie verte. Par ce biais, vous soutiendrez la production d'énergie renouvelable (hydraulique, solaire, éolienne...) puisque chaque kWh consommé en électricité injecte un kWh d'électricité renouvelable dans le réseau. Ainsi, il s'agit d'un acte militant bon pour la planète. Rassurez-vous, la qualité sera toujours au rendez-vous et comme nous l'avons précisé précédemment, aucune coupure ne viendra gâcher vos journées.Cependant, la crise liée à l'épidémie de coronavirus que nous subissons en ce moment a de quoi décourager celles et ceux qui aimeraient changer de fournisseur pour le gaz et l'électricité. Une fois encore, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec cette offre. En effet, le changement est uniquement administratif. Aucun technicien ne se déplacera à votre domicile car vous conserverez votre compteur actuel. De plus, vos distributeurs ne changent pas non plus (il s'agit toujours de Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz).Bref, vous l'avez compris, c'est le moment idéal pour effectuer ce changement et faire de grosses économies sur vos factures. Dans tous les cas, le service sera d'une grande qualité et vous n'aurez pas à faire grand chose pour souscrire à une de ces offres.