Formation en ligne : moins 50% sur l'abonnement Elephorm avec ce code promo

Mettez à profit votre temps libre pour apprendre

Des cours complets dispensés par des experts

Trois formations en ligne qui valent le détour !

La France, comme une large partie du monde, est depuis plusieurs jours confinée chez elle. C'est dire si le temps peut être long une fois que l'on a épuisé son stock de séries en retard, les derniers films sortis en VOD ou encore ces livres qui trainaient depuis des lustres sur la bibliothèque du salon.Mettez donc ces heures à profit pour acquérir de nouvelles compétences grâce à l'offre de formation Elephorm. Le site est l'un des spécialistes français de l'enseignement à distance et vous permet de découvrir de nouvelles activités ou tout simplement d'approfondir vos connaissances sur des sujets que vous connaissez et aimez déjà.Elephorm vous propose par exemple des formations complètes sur des logiciels de création graphique très utilisés dans le milieu professionnel comme Pixelmator, Illustrator ou Logic Pro. Vous pourrez également découvrir plusieurs logiciels 3D ou les bases de la programmation avec des cours spécialisés sur le HTML, le PHP ou Python.Les différents enseignements sont prodigués par des spécialistes à la longue carrière dans leurs domaines de prédilection. Le cours se découpe en plusieurs vidéos explicatives, que vous pourrez revoir en illimité pour apprendre à votre rythme. Plusieurs exercices pratiques sont inclus dans le parcours de formation pour vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles connaissances.Parce qu'on aime vous faciliter la vie, voici 3 formations très demandées actuellement sur la plateforme de formation en ligne :Jusqu'au 31 mars prochain, Elephorm vous propose une réduction de 50% sur l'ensemble de ses cours en ligne. Il vous suffit de vous inscrire à l'un d'entre eux et de taper le code promo STAYHOME à l'étape de validation pour bénéficier de votre remise immédiate.