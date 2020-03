Le jeu Forza Horizon 4 sur Xbox One est à prix cassé !

Forza Horizon 4 en promo sur Acheter sur Google

Choix parmi plus de 450 voitures

À la veille du week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur Acheter sur Google où la plateforme marchande propose en ce moment Forza Horizon 4 en promotion, via le vendeur Auchan.Pendant une durée indéterminée, le jeu sur Xbox One est au tarif de 29,99 euros. Il s'agit d'un bon prix puisque le jeu est vendu sur d'autres sites marchands à partir de 34,99 euros (hors MarketPlace).Au vu du contexte actuel, la plateforme informe que, "en raison d'un nombre important de commandes, les délais d'expédition pourraient être prolongés".Sorti à l'automne 2018, le 4ème opus de la saga Forza Horizon vous envoie en Grande-Bretagne.Le joueur aura le choix entre plus de 450 voitures présentes parmi les 100 constructeurs licenciés afin de profiter du plus grand garage jamais proposé dans un jeu de course.Au programme de ce jeu : des courses, des cascades et surtout des victoires.Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe multijoueur en mode libre ou en mode compétitif pour devenir le meilleur pilote du monde.