Bons Plans Boulanger : le casque VR Oculus Go est en promotion !

La VR à emporter partout

Un bonheur à porter

C'est Boulanger qui est à la barre pour cette réduction. Le site met à votre disposition le paiement en plusieurs fois et la livraison gratuite à domicile. Le retrait en magasin n'est évidemment plus disponible pendant la crise du coronavirus. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si ce produit ne vous convient pas et l'expédition sera faite sous 24 heures. Enfin, la garantie est logiquement d'une durée de 2 ans.L'Oculus Go est un casque de réalité virtuelle autonome conçu par la division gaming de Facebook. Au niveau de ses caractéristiques principales, nous pouvons souligner le fait qu'il délivre une définition de 2560 x 1440 pixels avec une fréquence d'affichage de 72 Hz et un champ de vision de 110°. Son ergonomie est maximale puisque vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur pour l'utiliser. De plus, peu de câbles sont nécessaires à son fonctionnement et il convient aussi aux porteurs de lunettes. Le pack contient également une manette et un câble USB. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !Grâce à son tissu respirant et à son moulage par injection de mousse, l'Oculus Go est aussi léger que confortable. Vous pourrez aussi régler les sangles pour l'adapter à la forme de votre tête. Notez aussi que des pilotes audio spatiaux sont directement intégrés au casque pour un son cinématographique très immersif. Enfin, si cette version est encore un peu trop chère pour vous, le modèle 32 Go est également à votre disposition à 159,99€. Cependant, vous aurez moitié moins de place pour stocker des jeux. À vous de choisir.L'Oculus Go est un excellent compromis pour faire ses débuts dans l'univers de la réalité virtuelle. De nombreuses expériences novatrices vous attendent !