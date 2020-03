Forfait mobile : RED et Free, deux bons plans à saisir aujourd'hui

Économisez sans rien sacrifier

RED et Free cassent leurs prix

Tout d'abord, rappelons que ces formules sont uniquement réservées aux nouveaux clients. Elles sont aussi sans engagement.. Ainsi, vous pourrez résilier à n'importe quel moment si jamais vous trouvez mieux ailleurs. Cependant, il faut souligner le fait qu'un de ces forfaits verra son prix augmenter au bout d'un an. Nous le préciserons dans les prochains paragraphes. Enfin, quel que soit votre choix, vous devrez obligatoirement débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM.Bref, il est temps de décortiquer ces forfaits Free et RED by SFR qui ne sont disponibles que pour une période très limitée.Commençons avec la forfait RED 60 Go à 14€/mois. Ce prix est valable jusqu'au 6 avril prochain. Vous aurez donc accès à une enveloppe internet de 60 Go avec quatre recharges possibles de 1 Go chacune par mois (contre 2€ à chaque fois). Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée de 3 heures. Les SMS/MMS sont également illimités en France métropolitaine (dans la limite de 200 destinataires par mois). Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités. Comptez 8 Go d'internet supplémentaires utilisables dans ces zones.Terminons sur le forfait Free 50 Go à 9,99€/mois. Le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Cette offre est assez simple puisqu'elle contient les inévitables appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS profitent du même traitement de faveur et les MMS doivent se contenter de la métropole. L'enveloppe internet atteint 50 Go de datas en 4G+. Pour ce qui est de l'étranger, comptez sur la présence des appels et SMS/MMS illimités depuis l'Europe comme les DOM. Vous aurez 4 Go d'internet en plus pour ces destinations. Enfin, l'opérateur vous donnera accès au réseau FreeWifi au sein de l'Hexagone.Si Free vous permettra de faire des économies importantes sur la première année, RED by SFR est constant sur le long terme avec une offre sensiblement plus complète en prime. C'est à vous de choisir.