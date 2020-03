Le PC hybride HP Envy 360 à petit prix, une bonne solution au télétravail

La puissance à chaque instant

Complet dans tous les domaines

Vous devrez passer par le programme « Acheter sur Google » pour vous procurer cet appareil. C'est Darty qui s'occupera ensuite de la vente puis de l'expédition du colis. La livraison à domicile est toujours assurée gratuitement et un retour est possible sans frais supplémentaires dans un délai de 15 jours. Il est déjà temps d'entrer dans le vif du sujet.Ce PC portable hybride HP Envy 360 peut se transformer en tablette très facilement. Sa charnière est aussi modulable à 360° pour vous permettre de trouver la position idéale lorsque vous travaillerez. L'écran embarqué dispose d'une diagonale de 15,6 pouces pour une définition Full HD. Le processeur équipé est un Intel Core i5-8565U cadencé à 1,6 GHz accompagné par une carte graphique Intel UHD 620, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10. Cette configuration vous permettra de faire tourner des logiciels gourmands en ressources ainsi que des jeux (attention à l'espace de stockage limité) sans difficulté. L'ordinateur répondra à toutes vos sollicitations.Malgré son aspect hybride, le HP Envy 360 n'est pas avare en connectiques. Il possède donc un lecteur de cartes multimédia SD, d'une webcam HD, de la technologie Bluetooth 5.0, d'une prise HDMI, d'un port USB 3.1 Type-C et de deux USB 3.1. Comme vous l'aurez compris, ce modèle est très ergonomique et s'adapte à tous les usages. Il peut vous servir pour le travail mais aussi pour vos divertissements. En passant en mode tablette, il vous permettra aussi de lire des articles dans les meilleures conditions possibles.Bref, le PC hybride Envy 360 a tout pour plaire. Il est à la fois un très bon ordinateur et une superbe tablette. Son ergonomie est un point très positif mais il délivre aussi une bonne puissance grâce à sa configuration robuste.