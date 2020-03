Bon plan VPN : le bon réflexe pour travailler à distance

Un VPN, le parfait outil pour le télé-travail

La sécurité à petit prix

Tout le contenu à portée de main

Vous faites peut-être partie des français qui ont la possibilité de faire du télé-travail à cette période d'épidémie. S'il s'agit d'une habitude pour certains, c'est au contraire une nouvelle organisation à mettre en place pour d'autres.Si les VPN sont souvent utilisés pour sécuriser vos connexions personnelles et vos données, ils n'en restent pas moins un outil très efficace lorsqu'il s'agit de télé-travailler. Le VPN vous permet en effet de vous connecter à l'ensemble des services et applications de votre entreprise, rapidement et en toute sécurité.C'est donc NordVPN qui propose cette offre dans le cadre de son anniversaire. Vous pouvez donc profiter immédiatement, et jusqu'à 19h30 ce lundi 16 mars 2020, d'une réduction de -70% si vous souscrivez à un abonnement de 3 ans. La facturation totale s'élève à 111,82€ au lieu de 382,87€. Cela revient à seulement 3,10€ par mois. Autre bon point, un cadeau surprise est offert à tous les nouveaux arrivants. Ce dernier est aléatoire et va de 1 mois à 3 ans d'abonnement gratuits. Enfin, le tout est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Vous pourrez donc essayer NordVPN et résilier si jamais le service ne répond pas à vos attentes.Grâce à ce VPN, vous pourrez naviguer sur internet en toute tranquillité. Les données envoyées et reçues passeront par un tunnel crypté auquel personne n'a accès. Vos informations personnelles resteront donc totalement privées, ce qui est bien rare de nos jours. Avec un seul abonnement, vous aurez la possibilité de sécuriser jusqu'à six appareils différents. Parmi les produits compatibles, nous retrouvons ceux qui tournent sous Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Même les Smart TV sont concernées !Parfois, certains services comme Netflix ne donnent pas accès à l'ensemble de leur contenu dans tous les pays. Grâce à NordVPN, ces frontières numériques ne seront plus un problème. Si un film, une série ou un service de messagerie est bloqué en France, vous pourrez quand même y accéder via un simple changement d'adresse IP. Bien entendu, la sécurité est un élément essentiel et sachez que NordVPN a recours à de nombreux protocoles ainsi qu'à un chiffrement AES 256 bits qui vous protégeront à chaque instant.En plus d'assurer une sécurité optimale, NordVPN vous permettra de contourner la censure et de naviguer en toute confiance à chaque heure de la journée. C'est un outil essentiel pour les utilisateurs qui passent de nombreuses heures face à leur ordinateur. Ainsi, emparez-vous de cette promo sans plus attendre avant sa disparition.