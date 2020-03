Code promo pour le smartphone Huawei P Smart Z à un prix irréprochable

Une grande marque à petit prix

Un monstre d'endurance

C'est via le programme « Acheter sur Google » que vous pourrez bénéficier de cette bonne affaire. La vente et l'expédition sont effectuées par Carrefour. Dans un premier temps, pensez à utiliser le code qui va suivre pour appliquer la remise de 10% : MARS12150. La livraison à domicile est gratuite. Vous pourrez aussi retourner l'article sans frais supplémentaires dans un délai de 15 jours. Ce tarif est valable pour les trois coloris mis en vente (noir, bleu et vert).Le Huawei P Smart Z dispose d'un écran avec une diagonale de 6.5 pouces et d'une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et très lumineuse. Du côté de la configuration de ce smartphone , il bénéficie d'un processeur Kirin 710 accompagné par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Ainsi, la fluidité est optimale sur la plupart des applications et la température globale du mobile n'augmentera pas beaucoup. Vous pourrez également télécharger des jeux comme PUBG et en profiter dans d'excellentes conditions.Passons à la photo puisque le P Smart Z possède un double capteur 16 mégapixels + 2 mégapixels (pour la profondeur) dans son dos. En frontal, c'est un module 16 mégapixels qui assurera la capture de vos selfies. Enfin, passons au gros point positif de ce smartphone : son autonomie. La batterie 4000 mAh intégrée tiendra pendant deux journées entières sans la moindre difficulté. C'est vraiment un très bon résultat pour un mobile aussi abordable.Destiné aux petites bourses, le Huawei P Smart Z n'est pas du tout un smartphone de seconde zone. Il tient largement la route avec ses performances correctes, son écran bien calibré et son autonomie importante. C'est un très bon investissement qui ne vous décevra pas.