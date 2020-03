Bon plan VPN : un deal VPN immanquable à 1,79€/mois

Moins de 2 euros par mois pour Surfshark

Pas de limite d'appareils

En ce moment, il est possible de s'abonner à Surfshark pour l'équivalent de 1,79 euro par mois seulement. Pour ce faire, il suffit de souscrire l'offre de 24 mois à 42,96 euros avec le coupon "surfsharkdeal". Il est possible de s'abonner pour 12 mois ou d'être facturé mois par mois, mais ces formules sont bien moins avantageuses. Notez que vous ne prenez aucun risque à essayer : vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé durant une période de 30 jours.Un VPN est utile pour deux fonctions principales. Il permet de sécuriser ses échanges et de naviguer sur le web en préservant ses informations personnelles. L'autre intérêt est d'accéder à des contenus qui sont bloqués géographiquement. Vous pouvez avec ce VPN profiter du catalogue Netflix des États-Unis ou regarder la télévision française depuis l'étranger.Le principal avantage de Surfshark est qu'il n'impose pas de limite d'appareils sur lequel vous pouvez utiliser en simultané le VPN, là où les autres n'en autorisent que 5 ou 7 généralement. Le service peut être utilisé sur quasi toutes les plateformes : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Fire TV... Surfshark intègre aussi un bloqueur de publicité.Côté sécurité, la plateforme ne conserve aucun log sur ses serveurs et utilise la technologie de chiffrement AES-256-GCM ainsi que les protocoles sécurisés IKEv2/IPsec. Un mode camouflage permet de cacher à votre FAI que vous êtes en train d'utiliser un VPN.L'équipe rédactionnelle de Clubic a constitué un comparatif des meilleurs VPN du marché , n'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus d'informations sur ce genre de service.