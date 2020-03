Bon plan Boulanger : promotion sur le pack smartphone Honor 9X + Band 5 Sport 🔥

Un pack contenant le Honor 9X en promo chez Boulanger

Une triple caméra de 48MP

Dans le cadre de ses offres spéciales Printemps, Boulanger propose à ses clients l'achat d'un pack smartphone Honor 9X + Band 5 Sport qui est en promotion.Affiché normalement à 283,90 euros, l'ensemble voit son prix baisser à 239 euros ; soit une remise immédiate de 15% de la part du site marchand.Comme évoqué en en-tête de l'article, il s'agit d'une offre à durée limitée. Cette dernière prend fin le mardi 14 avril 2020 et ce, dans la limite des stocks disponibles.En ce qui concerne la livraison, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en magasin Boulanger. Ce type de retrait exonère d'éventuels frais de port supplémentaires.Notez que Darty propose un pack similaire avec le Honor 9X black et des écouteurs Sport Bluetooth V985 Disponible dans un coloris bleu, le Honor 9X est un smartphone équipé d'un écran de 6,59 pouces (résolution 2340 x 1080 px), d'un processeur Octa-core HISILICON KIRIN 710, d'une mémoire interne de 4 Go RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par carte mémoire) et d'une batterie de 4000 mAh.À propos de l'OS, il s'agit du système d'exploitation mobile Android 9 Pie (avec une surcouche EMUI 9.1.0).Pour la photo, on retrouve un capteur principal composé de 3 objectifs (48MP + 8MP + 2MP) et un capteur frontal de 16 MP.Côté connectique, un port USB-C et un lecteur d'empreintes digitales sont notamment de la partie.