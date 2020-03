Comment héberger votre site web pour moins de 1 € par mois ?

Un nom de domaine inclus

Hébergement premium à un peu plus de 2 euros par mois

Si les grandes entreprises disposent d'un budget significatif pour héberger leurs plateformes en ligne, il n'en va pas forcément de même pour les plus petites structures ou les particuliers. C'est à ces utilisateurs que s'adresse particulièrement la société Hostinger. Elle propose en effet, en ce moment, un abonnement à 0,80 € par mois pour l'hébergement d'un site web, en y incluant actuellement un enregistrement de domaine gratuit. Mais attention : l'offre est limitée dans le temps et peut disparaître à tout instant.À ce petit prix, vous bénéficiez néanmoins de tout l'éventail nécessaire à la mise en ligne d'un site. Hostinger vous alloue ainsi un espace disque de 10 Go, pour stocker vos documents et vos médias, une bande passante de 100 Go, ainsi qu'un compte mail. De plus, l'hébergeur vous assure une disponibilité de 99,9 % sur ses serveurs, afin que vos visiteurs puissent toujours avoir accès à vos pages. Et si vous êtes novice, sachez que l'entreprise vous propose une interface intuitive, une installation simplifiée de WordPress, le CMS le plus répandu, et un support client à votre service, 24h/24, 7j/7.Par ailleurs, si vous avez des besoins plus élevés (et un budget un peu plus large), Hostinger possède également une solution idoine pour vous. L'hébergement premium est en effet en mesure d'accueillir un nombre illimité de sites web et d'adresses mail. Pour cela, le prestataire met à votre disposition une capacité de stockage deux fois plus importante, ainsi qu'une bande passante sans borne.Cette offre est actuellement disponible au prix de 2,15 € par mois, contre 11,95 € d'ordinaire, soit une remise de 82 %.Que vos besoins soient restreints ou plus importants, Hostinger saura répondre à vos attentes, et ce, pour quelques euros par mois. D'autant qu'une troisième offre existe, l'hébergement business, pour 3,45 € par mois, comprenant également des fonctionnalités supplémentaires liées à la sécurité.