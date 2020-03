Samsung Galaxy A50 : le meilleur smartphone milieu de gamme de chez Samsung à prix cassé

Pourquoi Clubic recommande le Samsung Galaxy A50 ?

Très bel écran, lumineux et bien défini

Une autonomie de deux jours

Belle polyvalence en photo

Un bon rapport qualité-prix

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Samsung Galaxy A50

Un milieu de gamme très solide pour tous vos besoins

Trois objectifs photo et des millions de possibilités

On parle souvent de Samsung pour ses modèles pliables ou ses Galaxy S, renouvelés chaque année. Mais le constructeur n'abandonne pas le milieu de gamme avec des appareils sans cesse améliorés et proposés à des prix très intéressants. Parmi l'ensemble des modèles proposés par Samsung, le A50 a fait sensation et a été plébiscité par de nombreux utilisateurs.Pour ce smartphone, Samsung a mis tout son savoir-faire à commencer par un écran AMOLED de 6,4 pouces. La caméra avant est habilement intégrée dans la dalle poinçonnée pour vous offrir une large surface d'affichage. Le capteur d'empreintes est quant à lui intégré dans l'écran. Il est tout aussi réactif et permet de vous authentifier rapidement en posant simplement le doigt au bas de l'écran.Pour la partie photo, Samsung a intégré un triple module caméra composé d'un capteur grand angle de 25 mégapixels, un capteur ultra grand angle avec un champ de vision de 123° pour capturer l'immensité des paysages que vous traversez et enfin d'un objectif Depth de 5 mégapixels pour obtenir des portraits saisissants avec un flou d'arrière-plan très esthétique.Le processeur Exynos 9610 associé à 6 Go de mémoire vive vous permet d'utiliser l'ensemble des applications présentes sur le Google Play Store sans éprouver de ralentissements ou de latences. Le smartphone tourne sous Android 9 et sera mis à jour vers la dernière versions dans les semaines qui viennent. L'autonomie est quant à elle assurée par une batterie de 4 000mAh.Ce smartphone possède une très solide fiche technique mais également un prix qui défie toute concurrence. Le Samsung Galaxy A50 est disponible à un prix de 299€, soit 50€ d'économies par rapport à son tarif habituel.