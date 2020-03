Bon plan VPN : énorme promotion de moins 81 % en ce moment chez PureVPN

Seulement 43 euros pour deux ans d'abonnement

Internet sans limite

1,79 €, c'est à peine le prix d'une viennoiserie (selon la boulangerie où vous l'achetez). Mais c'est également le montant de la mensualité chez PureVPN à l'heure actuelle ! L'entreprise vous propose en effet une réduction exceptionnelle de 81 % sur son abonnement, en cas d'engagement sur deux ans. Il vous suffit de payer la totalité de la somme due dès votre commande, soit 43 €, et vous serez ensuite tranquille pour les 24 prochains mois.Mais si l'engagement vous effraie, vous n'êtes pas obligé(e) de manquer cette occasion. Car l'offre comprend une garantie « satisfait ou remboursé », valable sur les 31 premiers jours. Autrement dit, vous avez un mois pour changer d'avis, sans perdre le moindre euro.Même si le tarif paraît largement attractif, cela ne signifie pas pour autant que vous ferez une croix sur la qualité. Au contraire, faire le choix de PureVPN vous assure premièrement une sécurité à toute épreuve. En ayant recours à plusieurs protocoles reconnus (OpenVPN, PPTP, L2TP...), la solution se compare ainsi à «». Vos informations personnelles resteront donc confidentielles, et ce, quel que soit l'appareil utilisé. En effet, votre abonnement vous permet de protéger simultanément jusqu'à cinq équipements, mobiles ou non.De plus, PureVPN vous offre une bande-passante illimitée et des performances optimales. Pour cela, l'entreprise dispose de pas moins de 2 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays, couvrant l'ensemble des continents de la planète. Vous n'aurez donc que l'embarras du choix pour choisir votre machine distante et ainsi contourner les limites géographiques imposées par certains services. À vous la totalité des catalogues Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video !81 % de remise sur l'abonnement 2 ans de PureVPN, c'est à n'en pas douter une excellente affaire. Protéger votre activité en ligne a rarement été aussi peu onéreux.