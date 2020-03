Huawei Watch GT 2 + écouteurs Freelace : un prix vraiment suprenant

Deux semaines d'autonomie

30 euros de réduction supplémentaire

En arborant une élégante montre Watch GT 2 (avec son bracelet marron) à votre poignet, vous embarquez avec vous un concentré de technologie. Car l'appareil comprend un GPS, un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, ou encore un gyroscope. Autrement dit, l'équipement vous suivra au quotidien, pour vos déplacements, votre activité physique, mais aussi pour rester facilement en contact avec vos proches. Car vous pouvez l'associer aussi bien à un smartphone Android qu'à un iPhone, et ainsi répondre aisément à vos appels ou lire vos messages.De plus, la montre connectée saura vous accompagner sur la durée. Sa batterie de 455 mAh vous assure en effet une autonomie de 14 jours en utilisation standard. Une mesure qui diminue bien sûr en fonction de l'utilisation, mais comptez tout de même 30 heures en mode entraînement, avec le GPS activé, avant de devoir la recharger.Pour bénéficier du meilleur prix sur la montre Watch GT 2, faites confiance au service Acheter sur Google. Il compare pour vous les offres présentes sur le web, pour vous proposer la meilleure affaire. En l'occurrence, il s'agit d'un tarif de 219 €, sur lequel Google prend soin d'ajouter une remise supplémentaire. En entrant le code promo « MARS20 », vous profitez en effet d'une réduction en plus de 30 euros, pour un prix final de 189 € !Et à ce prix, vous recevrez également des écouteurs sans fil Freelace. Via une connexion Bluetooth, ceux-ci vous permettront d'écouter la musique jouée depuis votre smartphone, avec une autonomie allant jusqu'à 18 heures.Ne tardez pas pour profiter de cette offre exceptionnelle sur le pack comprenant la montre Watch GT 2 et les écouteurs Freelace. Car le code promo « MARS20 » n'est valable que jusqu'au 10 mars 2020 !