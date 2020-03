Smartphone Huawei Nova 5T + imprimante de poche à un prix imbattable

Un pack Huawei en promo sur Acheter sur Google

Huawei Nova 5T : ses points forts

Il ne reste que quelques jours pour profiter de l'offre promotionnelle concernant un pack Huawei.Sur la plateforme Acheter sur Google, le smartphone Huawei Nova 5T disponible dans un coloris bleu et vendu avec une imprimante de poche est au tarif de 329 euros au lieu de 528 euros via le vendeur Darty ; soit 169 euros de remise immédiate et 30 euros de réduction supplémentaire avec le code MARS20. Ce coupon qui est valable jusqu'au 10 mars 2020 doit être coché lors de l'étape du panier.Pour éviter tous frais de port complémentaires, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du pack en magasin Darty.Le Nova 5T de Huawei est un smartphone doté d'un écran Full HD+ de 6,26 pouces (résolution 2340 x 1080px), du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go de ROM et d'une batterie de 3750 mAh.Le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 9 (associé à une surcouche EMUI 9.1).Du côté de l'appareil photo numérique, le Huawei Nova 5T est équipé d'un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et d'un capteur secondaire de 32MP (f/2.0).Pour en terminer, le smartphone est fourni avec un chargeur, un câble USB, un kit mains libres, un guide de démarrage rapide, un outil d'éjection de la carte SIM et une carte de garantie.