Bon plan forfait mobile : une nouvelle offre 50Go à 7,99€ seulement

Un tel prix, ça ne se refuse pas !

Un forfait qui s'adapte à votre usage

Nous allons immédiatement lever le voile sur cette réduction en vigueur jusqu'au 10 mars prochain à 23h59. L'offre est uniquement valable pour les nouveaux clients Prixtel n'ayant pas été abonnés dans les 30 jours précédant cette commande. Le forfait en question est sans engagement de votre part mais le tarif augmentera au bout d'un an. Notez bien que seul le réseau SFR est proposé dans le cadre de cette bonne affaire. Vous recevrez la carte SIM à domicile sous 3 à 5 jours ouvrés. Maintenant, passons au contenu de l'abonnement.Vous aurez accès aux appels et SMS/MMS illimités depuis la France, l'Union Européenne ainsi que les DOM. Pour ce qui est de l'offre de départ à 7,99€/mois (puis 12,99€ après un an), elle vous permettra d'utiliser un peu moins de 50 Go de datas en 4G+. Cependant, si cette enveloppe internet n'est pas suffisante à votre goût, vous aurez toujours la possibilité de consommer plus. C'est à ce moment que le tarif mensuel augmentera graduellement.Il existe 2 autres paliers en plus de celui à 7,99€. Si vous décidez de consommer entre 50 et 100 Go, le prix passera à 13,99€/mois (puis 18,99€). Enfin, si vous allez au-delà des 100 Go ou si vous décidez d'appeler ou d'envoyer des SMS/MMS vers l'Union Européenne, les DOM et l'Amérique du Nord, le montant grimpera à 19,99€/mois (puis 24,99€ au bout d'un an). Dans tous les cas, vous ne pourrez pas utiliser plus de 200 Go d'internet.Voilà un forfait qui ne vous imposera aucune limite dans votre consommation. Ainsi, vous pouvez adapter votre usage à votre budget pour éviter les mauvaises surprises. Dans tous les cas, vous aurez accès à un réseau de qualité et à une offre très complète. Il ne vous reste plus qu'à en profiter.