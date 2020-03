Bon plan Dyson : un code promo fait chuter le prix du Dyson V8 Animal Plus 🔥

Le V8 Animal Plus de Dyson à moins de 270 euros pendant une durée limitée

Autonomie de 40 minutes

Grâce au site Google Shopping, vous avez l'occasion de faire une économie de près de 200 euros sur l'achat du V8 Animal Plus.Par le biais du vendeur Darty, l'aspirateur balai de chez Dyson est au tarif promotionnel de 299 euros ; soit 160 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Mais ce n'est pas tout ! Avec le code MARS20 (à saisir lors de l'étape du panier), le prix peut descendre à 269 euros. Cette réduction est valable jusqu'au mardi 10 mars 2020 inclus.Et pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est préférable d'opter pour une livraison gratuite de l'aspirateur en magasin Darty.Le V8 Animal Plus a été conçu pour aspirer notamment les poils d'animaux les plus tenaces.D'une puissance de 21,6 Volets, l'aspirateur balai de Dyson dispose de trois fonctions principales : sol, surfaces et plafond. Equipé d'un moteur numérique V8, l'appareil embarque 2 vitesses pour moduler la puissance en fonction de vos besoins : 40 minutes (grâce à sa batterie Li-ion) en puissance normale et 7 minutes en puissance maximale pour les tâches les plus difficiles.L'aspirateur est fourni avec un accessoire combiné (un large conduit pour les miettes et les grosses particules ; une brosse à poussière pour nettoyer les endroits confinés) et une station murale pour recharger et ranger l'appareil.