Vente flash : l'abonnement pCloud Familial passe exceptionnellement à 400€... à vie !

Une offre de stockage en ligne à -72 %

La sécurité et la fiabilité pour tous vos fichiers

Avis à tous ceux qui aiment se simplifier la vie ! Le service pCloud est un choix malin et économique qui permet de stocker toutes vos données grâce à son espace de 2 To. Comme il s'agit de l'offre LIFETIME, vous bénéficierez de cet abonnement pour un temps illimité.Habituellement proposé à 1400 €, c'est grâce à une vente flash inédite qui propose une promotion à -72 % que le pCloud Familial Premium est actuellement accessible au petit tarif de 400 € seulement. En vous abonnant à pCloud, vous pourrez partager votre espace de stockage avec quatre membres de votre famille (soit un accès à cinq comptes différents en tout).Le stockage en ligne est une façon simple, fiable et particulièrement sûre de garder près de vous votre contenu. Avec 2 To disponibles, vous aurez largement de quoi faire ! Vous pourrez y déposer votre musique préférée, vos films et séries ainsi que nombre documents en tout genre.Le service pCloud facilite le partage de vos fichiers tout en les conservant de façon sécurisée pour chaque utilisateur qui bénéficie de son propre espace personnel. Pour que le stockage soit encore plus pratique au quotidien, pCloud laisse votre historique de corbeille à disposition pendant 30 jours.Ne ratez pas cette offre ultra intéressante qui ravira toute votre famille à vie pour seulement 400 €.