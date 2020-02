Offre flash : un forfait mobile 5Go à 5€, c'est possible !

Un prix défiant toute concurrence

La promotion présentée dans cet article est valable jusqu'au 3 mars 2020 pour tous les nouveaux clients. Bien entendu, il s'agit d'un forfait mobile sans engagement . Vous serez donc libre de partir si elle ne vous convient plus. Au moment de la souscription, vous devrez choisir le réseau qui vous convient entre celui d'Orange et de SFR. Maintenant, évoquons la facturation un peu particulière de cet abonnement.Le prix de départ est de 4,99€/mois pour la première année si vous vous contentez des 5 Go d'internet. Au bout de 12 mois, ce montant passera à 9,99€/mois. Cependant, le forfait s'adapte à vos usages. Ainsi, il est possible de consommer jusqu'à 50 Go de datas par mois, ce qui fera grimper le montant de la facture à 14,99€/mois (puis 19,99€ au bout d'un an). C'est donc à vous d'ajuster vos habitudes si vous désirez rester au tarif le plus bas.Ce forfait Prixtel embarque également tout le nécessaire pour vous permettre de rester en contact avec vos proches. Il comprend donc les appels et les SMS/MMS illimités depuis la France, l'Europe ainsi que les DOM (dans la limite de 200 correspondants différents par mois). Vous pourrez également appeler et envoyer des messages sans la moindre limitation depuis la France vers l'Europe, les DOM et l'Amérique du Nord. Mais la tarification passera alors au montant le plus élevé (14,99€ puis 19,99€).Bref, vous savez tout au sujet de cette offre Prixtel. Elle s'adaptera à vos besoins et le prix de départ est extrêmement compétitif. N'hésitez pas une seule seconde à vous emparer de cette bonne affaire.