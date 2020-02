Le Xiaomi Redmi 8 32 Go à prix cassé avec ce nouveau code promo

Un excellent rapport qualité / prix

De très bonnes performances

Un design sombre et élégant



Le Xiaomi Redmi 8 en promo sur Google Shopping

Les caractéristiques du smartphone

Prenez donc la direction du site Google Shopping pour vous procurer en promotion le Xiaomi Redmi 8 par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Alors qu'on le trouve habituellement au tarif de 149 euros, le smartphone voit son prix baisser à 126,65 euros ; soit 15% de remise avec le coupon FEV15 qui est à saisir lors de l'étape du panier. Cela vous donne droit à exactement 22,35 euros de réduction et le code est valable jusqu'au 29 février 2020 inclus.À propos des frais de port, ils sont offerts si la livraison standard à domicile est choisie.Le Xiaomi Redmi 8 est un smartphone qui conviendra à ceux et celles recherchant un téléphone avec une petite capacité de stockage.Il est en effet doté d'un espace de stockage de 32 Go (avec la capacité d'étendre la mémoire à 512 Go par carte micro SD) mais aussi d'une mémoire vive de 3 Go, d'un écran de 6,2 pouces bord à bord (résolution 1520 x 720 pixels) et d'une batterie de 5000mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie.Pour l'APN, on retrouvera une caméra avant de 8 mégapixels et une caméra arrière de 12 + 2 mégapixels. Côté connectique, le Bluetooth 4.2, le Wifi 802.11 b/g/n et le port USB Type-C sont notamment de la partie.Enfin, le smartphone est fourni avec un chargeur secteur USB, un câble USB Type C et un kit mains-libres.