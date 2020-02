Le Xiaomi Mi Handheld à 176€ au lieu de 249,99€ fait-il le poid face au Dyson V10 ?

Un aspirateur ultra performant pour un air plus sain

Pour toutes les surfaces, et au meilleur prix

Le Xiaomi Mi Handheld est un appareil qui révolutionne le nettoyage de votre maison. Tout simplement. Il vous offre une puissance absolument stupéfiante pour récupérer la moindre poussière et des détritus les plus infimes grâce à son moteur à 9 cyclones qui sépare efficacement les particules de poussière lorsqu'elles entrent dans l'appareil.La puissance de l'aspiration est de 100 000 tours/minute et l'appareil peut récupérer, selon Xiaomi, 99,9% des acariens et des allergènes, mais également les squames d'animaux, les spores de moisissure et le pollen et 99,7% des particules, ce qui offre un cadre de vie plus sain pour vous et votre entourage. Les 5 filtres intégrés purifient davantage la maison.Pour passer dans les moindres recoins, Xiaomi inclut dans son pack 4 têtes de brossage. Ces dernières vous permettent de passer plus facilement sous le lit, mais également sur une moquette ou un tapis, ainsi que dans votre voiture. Il peut même nettoyer facilement votre clavier d'ordinateur, un accessoire qui cache souvent miettes et poussières diverses et variées.Enfin l'autonomie de l'aspirateur est d'environ une demi-heure en mode MAX, un mode de fonctionnement qui permet de multiplier la force d'aspiration par quatre par rapport au fonctionnement classique. A pleine charge, l'aspirateur peut couvrir une zone totale de 160 m2, une autonomie idéale pour tous les logements, maison ou appartement.L'aspirateur sans sac Xiaomi Mi Handheld est disponible à un prix de 176€ grâce au code promo FEBSHOT12, utilisable lors de la validation de votre panier. Cette offre est proposée par Google, le moteur de recherche vous permettant de passer votre commande en quelques clics de manière totalement sécurisée.